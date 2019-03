Spezia Cup. conclusi gli Ottavi di Finale

La Spezia - Sono andati in archivio gli Ottavi di Finale della Spezia Cup, importante manifestazione di calcio a 7 organizzata da Campionato Spezzino e disputata sui rettangoli verdi dei centri sportivi dei Buggi, Padre Dionisio e della Pianta 310 della Spezia. A centrare la qualificazione ai Quarti di finale sono le formazioni della Ligure Traslocchi, New team, Im.Co Taverna del Metallo, B.M Canaletto, Shamrock Pub, Old Boys, Enoteca dei Bardi e la Fulgor Fc. Nota di merito per Giovanni Tancredi dell'Enoteca dei Bardi autore di ben cinque reti che gli sono valse la palma come miglior realizzatore degli Ottavi di Finale. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti dei Quarti di Finale.





La Ligure Traslocchi – Omeca 6-1 ( Gambino (3), De Biasi, Garofano (2); Tusi )

Casa Antica Bioedile – New Team 3-4 ( Casalini (2), Shala; Fjolla A. (4) )

Im.Co Taverna del metallo – Dinamo Spritz 6-3 ( Alberghini (2), Bussolino (2), Pizzuti (2); Spagnoli, Manzoni, Risso )

B.C Canaletto – Sbullonati 7-3 (Codeglia (3), Gregoli, Grondona, Sganca (2); Giorgi, Torracca, Dell'Ovo )

Shamrock Pub – New Fitness Club H.V 3-1 ( Simonini (2), Bonfiglio; Palomba )

Old Boys – Palasprint ForMe 5-3 ( Finetti (3), Malaspina, Mamino; Vinci (3) )

I Piangina – Enoteca dei Bardi 7-11 (Aloi (2), Fosella, Blasi, Esposito (2), Verdemare; Ciuffeti, Mazzapelle, Miranti (3),Tancredi (5), Carini )

Fulgor FC – Birrificio del Golfo 6-0 ( a tavolino )



Accoppiamenti Quarti di Finale

La Ligure Traslocchi – New team

Im.Co Taverna del Metallo – B.M Canaletto

Shamrock Pub – Old Boys

Enoteca dei Bardi – Fulgor Fc