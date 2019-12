Spezia Champions League, il punto sulla seconda giornata

La Spezia - E' tornata a suonare la musica della Spezia Champions League, l'importante torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino, giunta alla seconda giornata. Nel Girone A, seconda vittoria consecutiva per la formazione spezzina della Ligure Traslochi che batte 6-2 La Colomba Osteria La Caletta grazie soprattutto alla tripletta realizzata da Vernazzani, mentre sale al secondo posto la formazione dell'Albicocca Big Bamboo che vince a tavolino la sfida contro la Lakomitiv Loska, fanalino di coda a meno un punto in classifica. Nel Girone B, vince a tavolino la formazione dell'Avanti Tutta Pluriparts, mentre centra la prima vittoria di questa competezione la formazione del Nove Punto 80 che batte 4-3 la Giemmebi Infissi. Nel Girone C, seconda sconfitta consecutiva a tavolino per la Formazione di Tino, mentre centra la seonda vittoria consecutiva la New team che grazie alla doppietta di El Caiadi H, oltre alle singole di El Caidi M., Faconti, Pellegrini e Seghini, batte 6-3 la Im.Co Taverna del Metallo, a cui non basta la doppietta di Bussolino e la singola di Alberghini. Nel Girone D, vince a tavolino la Pizzeria Bacetto, mentre la tripletta di Giacopello regala la vittoria alla Pizzeria Massaniello che batte 6-1 il Caran FC.



Girone A, risultati 2a giornata

L'Albicocca Big Bamboo – Lakomitiv Loska 6-0 ( A Tavolino )

La Ligure Traslochi – La Colomba Osteria La Caletta 6-2 ( Vaccarezza, Dell'Agnello, Garofano, Vernazzani 3; Muni, Bianchi )

Classifica; La Ligure Traslochi 6; L'Albicocca Big Bamboo 4; La Colomba Osteria La Caletta 1; Lakomitiv Loska -1



Girone B, risultati 2a partita

Giemmebi Infissi – Nove Punto 80 3-4

Avanti Tutta Pluriparts – Old Boys 6-0 ( A Tavolino )

Classifica: Avanti Tutta pluriparts 6; Gimmebi Infissi 3; Nove Punto 80 2; Old Boys -1



Girone C, risultati 2a giornata

La squadra di Tino – Hertha Vernello Nave 0-6 ( A Tavolino )

Im.Co Taverna del Metallo – New Team 3-6 ( Bussolino 2, Alberghini; El Caidi H. 2, El Caidi M., Faconti, Pellegrini, Serghini )

Classifica<7b>: New Team 6; Im.Co Taverna del Metallo e Hertha Vernello Nave 3; La squadra di Tino -2



Girone D, risultati 2a giornata

Pizzeria Bacetto – Bar Eliseo 6-0 ( A Tavolino )

Caran FC – Pizzeria Massaniello 1-4 ( Sommovigo; Giacopello 3, Pianini )

Classifica: Pizzeria Bacetto, Pizzeria Masaniello 6; Caran FC 0; Bar Eliseo -2





A cura di J.L