Spadafora: "Spero per il calcio di aver risolto le problematiche, auspico allenamenti di squadra"

"Si è da poco concluso l'incontro tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico, hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. Mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che erano state evidenziate e che quindi il 18 maggio possano riprendere, anche compatibilmente all'evoluzione dei prossimo dieci giorni dell'emergenza sanitaria che speriamo ci dia tutti dati positivi e soddisfacenti". Così in un video su facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. "Adesso il Comitato sulla base di questi approfondimenti ottenuti stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute", ha aggiunto.