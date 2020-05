Slitta ancora l'atteso Consiglio Federale della F.I.G.C.

Ad annunciarlo il presidente Gravina in un'intervista rilasciata in serata a Sky Sport

Cambio di data improvviso per quanto riguarda l'atteso Consiglio Federale della F.I.G.C. che dovrà decidere le sorti della Lega Pro e della Serie D soprattutto per quanto riguarda le 36 retrocesse, 31 delle quali ricordiamolo si sono riunite in una class action contro la retrocessione a tavolino per Covid-19 inflittagli dalla Lega Nazionale Dilettanti.



Il Consiglio Federale doveva svolgersi il 4 giugno, ma proprio nella serata di oggi è arrivata la conferma dello slittamento al prossimo lunedì 8 giugno. Conferma che è arrivata proprio dalle parole del presidente federale Gabriele Gravina durante un'intervista odierna che il massimo dirigente della F.I.G.C. ha rilasciato a Sky Sport.