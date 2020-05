Sibilia propone il blocco degli "Under"

Dalle frequenza di Sportinoro è tornato a parlare il presidente della Lega Nazionale Dilettati Cosimo Sibili che ha qui confermato il probabile slittamento di un anno relativo alle annate di riferimento per i giocatori sottoleva, ossia i così detti "fuoriquota".



"Di fatto proporremo al Consiglio Federale della FIGC di confermare gli under che le società hanno schierato in questa stagione. In Serie D, quindi, nella stagione 2020-2021 rimarrà l'obbligatorietà di un giocatore nato nel 1999, di due nel 2000 e di uno nel 2001".



Questa la proposta per la Serie D, ma resta da capire se questa verrà successivamente allargata anche a Eccellenza e Promozione.



Intanto nessun riferimento alla "class action" delle squadre retrocesse a tavolino e confluite nel gruppo "SALVIAMOCI" da parte del presidente della LND.