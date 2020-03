Sibilia al Mattino: “La salute prima di tutto. Gli atleti restino a casa”

In un’intervista rilasciata al Mattino, edizione di Salerno, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, ha approfondito le ragioni dello stop delle attività fino al 3 aprile, come disposto dal Consiglio Direttivo della stessa Lega lunedì scorso. “Non siamo solo squadre, società, campi di calcio e spogliatoi. Per la portata del movimento, siamo un esercito di persone che si spostano da una parte all’altra dell’Italia” - ha sottolineato il numero uno della LND. Nell’intervista Sibilia ha affrontato anche il tema legato alla conclusione dei campionati: “C’è preoccupazione, è ovvio. Però è innanzitutto la preoccupazione da cittadini, da persone responsabili. Poi viene il calcio, dopo - molto dopo - viene il ragionamento su come proseguirà la stagione sportiva”. Il Presidente LND ha infine lanciato un appello dalle colonne del giornale: “Dobbiamo tutti restare a casa per non vanificare gli sforzi delle autorità scientifico-sanitaria e politica. Questo è il tempo della cautela e della responsabilità”.