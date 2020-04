Sibilia:" Vogliamo portare a termine questa stagione"

La Spezia - Cosimo Sibilia, presidente della LND, è intervenuto oggi ai microfoni di Sportitalia parlando di una possibile ripartenza dei campionati calcistici italiani: "Secondo me dobbiamo aspettare senza fare alcun tipo di previsioni. Se devo dire con certezza quello che si verificherà non mi sento in grado di esprimersi perché la priorità è quella di chiudere l’emergenza sanitaria in atto. Solo dopo potremo parlare di pallone. Spesso mi sembra che si parli per approssimazione. Adesso dobbiamo solo rispettare le regole. Noi come LND vogliamo portare a termine il campionato perché l’unico giudice è il campo e vogliamo farlo quando ci saranno sicurezze in ambito sanitario". Il presidente, così come le leghe professionistiche, si auspica un ritorno in campo a partire dal prossimo mese: " Si è fatta l'ipotesi del 17 maggio, chiudendo tutti i campionati a fine giugno, ovvero giocando tre partite a settimana".