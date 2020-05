Sibilia: "Spadafora ha confermato la bontà della linea della LND"

Riprendendo le indicazioni e i commenti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora giunti al termine dell'incontro di ieri tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico è intervenuto anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Silibila.



"Le ultime indicazioni fornite dall'Esecutivo vanno nella direzione che la Lega Nazionale Dilettanti ha preso fin dall'inizio di questa emergenza. Mantenere il dialogo costante con tutte le istituzioni coinvolte nella ricerca di soluzioni per il nostro movimento, sta pagando. Non ci sono ancora riscontri concreti, ma vi è di sicuro un'ulteriore conferma che le nostre istanze sono state recepite dal Governo per consentire l'attuazione di provvedimenti straordinari in favore dello sport di base, e quindi anche del calcio dilettantistico". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti,Cosimo Sibilia, è tornato sul tema delle risorse che l'Esecutivo intende mettere a sostegno dello sport italiano, commentando le dichiarazioni in Commissione Cultura alla Camera rilasciate dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il quale ha annunciando che nel prossimo decreto governativo ci saranno delle risorse a fondo perduto a disposizione delle società dilettantistiche.



"La conferma di questa volontà costituisce anche una risposta a chi ha continuamente invocato, con vari mezzi e formule magiche - continua Sibilia -, quella chiusura immediata che avrebbe privato la lega dilettanti della capacità di interloquire restando protagonista nel dibattito. Un confronto al quale abbiamo sempre partecipato con grande civiltà, coerenza e con un fattivo contributo di idee"