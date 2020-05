Sibilia: "Quasi impossibile riprendere per i dilettanti"

"Credo che per i dilettanti sia quasi impossibile riprendere, il tempo sta passando inesorabilmente!". Ad affermarlo è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia in un'intervista rilasciata all'Unione Sarda.



"Ho sempre detto che c’era la speranza di concludere i campionati, senza nascondere le difficoltà. a LND farà la sua parte, l’attenzione ai territori è sempre massima. Mi auguro che non ci siano una valanga di ricorsi, gli stessi che ci chiedevano di concludere la stagione ora minacciano azioni nei tribunali e propongono alchimie strane per la conclusione della stagione o per la ripartenza. La crisi socio-economica del Paese si ripercuoterà anche nel nostro settore dove le piccole realtà sostenevano la squadra.



Aiuti dal Governo? Spadafora ha confermato fondi per 400 milioni, visti i nostri numeri importanti penso che sia destinata una buona fetta a noi."



Insomma in attesa del Consiglio Federale, che non ha ancora una data definita, quello che sembra sicuro è lo stop che attende tutti i campionati dilettantistici.



Anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, tramite una diretta facebook, ha affrontato il problema facendo capire che per salvare il modo dei dilettanti ci sarà da fare più di quanto fin'ora dichiarato:



"Lo sport italiano è fondato sulle società sportive dilettantistiche. Questo stop forzato provocherà diversi feriti, forse anche qualcosa di peggio. La priorità è mantenere in vita queste società, prima ancora di parlare di sgravi fiscali, iniziative per gli impianti e supporti dal sistema bancario".