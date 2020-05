Sibilia: "Dobbiamo pensare a come ripartire la prossima stagione"

Intervistato da "La Gazzetta Regionale il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia sembra non aver lasciato adito ad una possibile ripartenza della stagione in corso nei campionati dilettantistici. L'ultima parola verrà comunque data al Consiglio Federale del prossimo 8 maggio. Queste, comunque, le sue parole.



"Il calcio viene dato come sport ad alto rischio contagio, è difficile pensare ad un protocollo più leggero per la ripartenza. Non dobbiamo più preoccuparci di come chiudere la stagione, ma pensare a come ripartire domani. Dopo il consiglio dell'8 maggio affronteremo il tema delle decisioni, ci saranno degli scontenti ma mi auguro continuino tutti a sostenere che la salute sia più importante delle rivendicazioni".