Serie D/Eccellenza/Promozione, la Top 11 del Girone di Andata

Calcio Spezzino stila l'undici titolare, l'allenatore e le nove riserve dei migliori giocatori spezzini che si sono distinti per il rendimento offerto nel girone di andata tra Serie D, Eccellenza e Promozione

La Spezia - Sosta per le festività natalizie in quasi tutti i campionati ed è quindi tempi di bilanci e valutazioni. Terminato il girone di andata per i campionati di Serie D - Eccellenza - Promozione Calcio Spezzino stila oggi la propria TOP 11 per questa prima parte di stagione per quanto riguarda le formazioni e gli atleti spezzini. Ecco quindi gli undici titolari, l'allenatore e le nove riserve che, secondo la nostra Redazione, hanno offerto il miglior rendimento nel Girone di Andata.



1) NICOLO' MOZZACHIODI (Forza e Coraggio): Il portierone, divenuto anche capitano delle "Furie Rosse", si conferma come uno dei migliori N°1 della categoria. Tante parate decisive in questo Girone di Andata e anche tre rigori neutralizzati che hanno portato punti importanti alla causa della squadra di mister Consoli.



2) ZAVATTO (Fezzanese): Anche in Serie D il rendimento del centrale di mister Sabatini è di quelli veramente importanti. Con il compagno di reparto De Martino forma una coppia difensiva completa. Impreziosisce il suo Girone di Andata mettendo a segno tre reti.



3) CASASSA (Magra Azzurri): I "blues" sono una delle sorprese più positive in Promozione. Il difensore rientrato alla base dopo il prestito all'Ameglia si è messo in luce con prestazioni sempre positive con cui ha contribuito a rendere la propria difesa la meno battuta del torneo di Promozione con solo 8 reti al passivo e due realizzazioni che hanno fruttato 4 punti.



4) DE MARTINO (Fezzanese): Tornato nel ruolo più congeniale di centrale difensivo il "Bufalo" dei "Verdi" ha continuato a mettere in mostra tutte le sue qualità. Difensore dalla fisicità importante, riesce spesso a far partire da dietro l'azione della squadra di Sabatini fornendo anche assist come nell'ultima trasferta vittoriosa in casa del Chieri. Una rete a suo attivo in stagione.



5) FERDANI (Don Bosco Spezia): Il capitano dei "salesiani" sta vivendo una grande stagione. Non solo la solita regia illuminata per la squadra di mister Tarasconi, ma anche sotto il profilo realizzativo si è dato da fare mettendo a segno 5 reti con il Don Bosco che ha centrato così la miglior partenza di sempre nel campionato di Promozione.



6) SAMUELE AGRIFOGLI (Cadimare): Continua la crescita del classe 2001 dei "Pirati" Punto fermo nel centrocampo di mister Buccellato il gioiellino fuori quota sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi diventando importante per tutta la manovra della sua squadra. E il Cadimare si piazza in zona Play - Off anche grazie al suo Girone di Andata.



7) GRASSELLI (Fezzanese): Fisicità e corsa a tratti devastanti per il guerriero di centrocampo dei "Verdi" di Fezzano che nel Girone di Andata si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del torneo.



8) CUCCOLO (Forza e Coraggio): Tornato nello spezzino dopo l'esperienza in Toscana è stato uno dei colpi estivi del mercato graziotto. Ha confermato quanto di buono si sapeva su di lui con prestazioni maiuscole impreziosite da ben quattro marcature.



9) CHERIF DIALLO' (Fezzanese): Alzi la mano chi si aspettava che questo attaccante classe '97 riuscisse ad essere subito decisivo con un salto dalla I Categoria alla Serie D. Uno dei migliori nel Girone di Andata della squadra di Sabatini. Tre le reti segnate, ma soprattutto una forza fisica devastante che apre letteralmente le difese avversarie riuscendo poi ad offrire molti assist ai compagni di reparto.



10) BAUDI (Fezzanese): E' un "Mago" tornato veramente in grande spolvero quello che si è potuto ammirare nella prima parte di stagione. 12 reti complessive e 10 in campionato di cui è il Vice Capocannoniere con cui ha contribuito a portare fuori dalla zona Play - Out la sua squadra.



11) ALVISI (Valdivara 5 Terre/Cadimare): Inizio di stagione in Eccellenza veramente sfolgorante con sei reti messe a segno. Poi il passaggio al Cadimare in Promozione come uno dei pezzi pregiati del mercato invernale e anche con i "Pirati" la vena realizzativa non si è spenta siglando 2 gol in 3 presenze.



Allenatore: SABATINI (Fezzanese): Un Girone di Andata quasi da incorniciare per la sua squadra che chiude fuori dai Play - Out e con il record di punti in Serie D. Quattro vittorie nelle prime cinque uscite, poi un lungo stop anche per i troppi infortuni patiti che hanno minato il rendimento della sua creatura, e anno chiuso con due importanti vittorie.



12) GRECI (Fezzanese): Continua l'ottima crescita del portiere fuori quota classe '99 dei "Verdi" autore di interventi importantissimi anche in Serie D.

13) CONTI (Forza e Coraggio): Passato dal Cadimare ai "cugini" graziotti si è subito dimostrato elemento imprescindibile per la difesa di mister Consoli realizzando anche due reti.

14) MEZZANI (Magra Azzurri): Non ha patito il salto di categoria contribuendo a rendere la difesa di mister Paolini la meno battuta del Girone B con solo 8 gol al passivo.

15) NICOLINI (Don Bosco Spezia): Il mediano fuori quota classe '99 si distingue anche in questa stagione come uno dei migliori elementi dei salesiani. Per lui anche una rete messe a segno in questo Girone di Andata.

16) NICOLO' CAMPAGNI (Forza e Coraggio): Nello scacchiere tattico di Consoli ha dovuto sostituire Palagi passato al Follo San Martino e lo ha fatto egregiamente. Per lui anche 5 reti messe a segno che ne fanno il capocannoniere dei graziotti.

17) MATTIA VALLETTA (Don Bosco Spezia): Si conferma come uno dei migliori esterni offensivi del torneo di Promozione. Imprendibile per gli avversari, sforna assist per i compagni e sa far male sotto porta.

18) LEONINI (Magra Azzurri): Esterno d'attacco classe '99 cresciuto in casa dai "blues" di cui è il capocannoniere (al pari del classe 2000 Atzeni, ndr) con 3 realizzazioni.

19) PANNONE (Don Bosco Spezia): Miglior marcatore spezzino del torneo di Promozione con le sue 8 realizzazioni si è dimostrato elemento imprescindibile per l'ottimo Girone di Andata della squadra di mister Tarasconi.

20) FEDERICO COSTA (Canaletto): E' il bomber spezzino a tenere vive le speranze di salvezza dei "Canarini" in campionato. Già sette le sue marcature nel torneo, quasi tutte veramente pesanti.