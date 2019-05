Ritorna il trofeo "Alta Lunigiana"

Pallavolo e calcio tra gli istituti. Il 15 e il 30 maggio gli appuntamenti

Bagnone - Ai nastri di partenza il trofeo Alta Lunigiana riservata alle scuole superiori dell’Alta Lunigiana, manifestazione ideata e organizzata dal prof. Furio Diguardi dell’istituto Alberghiero Professionale “A. Pacinotti” di Bagnone. Riparte la quarta edizione con le consuete due mattinate dedicate rispettivamente alla pallavolo mista (con liceo Leporati della professoressa Francesca Nava campione in carica) e il calcio maschile a 5 (con l’istituto Belmesseri del prof. Fabrizio Chiolerio) che ha vinto tutte le tre precedenti edizioni.

Si comincia mercoledi 15 maggio al Palazzetto dello sport di Pontremoli dalle 8,30 alle 13 in scena il torneo di pallavolo mista, mentre giovedi 30 maggio presso lo stadio “Bottero” di Villafranca sarà la volta del rituale torneo maschile di calcio a 5.

Otto sono gli istituti partecipanti il Belmesseri, il Malaspima, il Pacinotti e il liceo Vescovile per quanto riguarda la città di Pontremoli. Il Da Vinci e il Belmesseri per Villafranca, il Leopardi di Aulla, il Pacinotti e il Belemesseri di Fivizzano e il Pacinotti di Bagnone, dove saranno circa 150 gli alunni coinvolti complessivamente nelle due giornate.

Parteciperanno alla cerimonia di premiazione il Referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara Prof. Vincenzo Genovese, i rispettivi Dirigenti Scolastici e le Amministrazioni Comunali coinvolte che gentilmente hanno concesso l’utilizzo degli impianti sportivi. Sarà presente alla kermesse e premierà le due squadre della finalissima dei torneo di calcio il filattierese Nicolas Bresciani ex alunno dell’Istituto Pacinotti di Bagnone ex della Pontremolese, Livorno e attualmente nelle file del Ravenna in lega pro.