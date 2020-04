Ripresa dei campionati, da Toti semaforo rosso

Arriva anche il parere del Governatore di Regione Liguria Giovanni Toti sulla possibile ripresa dei campionati di calcio e delle attività calcistiche per i prossimi mesi.



Se da una parte Toti si schiera con il Ministro della Scuola Azzolina lasciando aperto un possibile spiraglio per quanto concerne una riapertura dell'attività scolastica e un ritorno sui banchi, il presidente chiude ogni spiraglio alla riapertura di campi e campionati.



"Per quanto concerne l'attività scolastica si può pensare di ripartire a giugno, chiudendo con gli esami a luglio. Non sarà una scelta facile, ma i dati confermano come i ragazzi siano la categoria meno esposta ai danni del contagio. Discorso diverso per il calcio: il campionato è già concluso, riprendere anche a porte chiuse sarebbe una follia. Il Paese sta soffrendo, ci sono altre priorità".