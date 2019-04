Quarta Categoria, una vittoria e una sconfitta per lo Spezia For Special

Gli aquilotti salgono a quota 10 punti dopo la sconfitta con la capolista Parma "A" e la vittoria sull'Imolese. Soddisfatto mister Moroni

La Spezia - E’ decisamente soddisfatto Francesco Moroni allenatore dello Spezia for Special. Nel weekend dove si sono disputate la 3a e la 4a giornata di ritorno del torneo a 7 di Quarta Categoria, la squadra, nonostante siano arrivati due risultati completamente diversi, non fa mancare quel bel gioco già espresso nelle precedenti esibizioni e per la quale lo stesso tecnico rincara la dose: “La squadra è giovane, gioca bene e c’è sempre più coesione”.

Se nella partita contro la capolista Parma ‘A’ finita 10-1 per i “Ducali” c’è poco da dire; Lleshi & compagni hanno cambiato le carte in tavola nel corso della sfida vinta 8-1 sulla Imolese: dal gioco corale, alle occasioni create, dall’ottima fase difensiva, all’unico tiro concesso all'Imolese. Tutto questo frutta anche il sorpasso in classifica sugli stessi avversari.



La squadra si è schierata così nei due match: Coppola, Demontis, Ammirati (Tomulescu), Lombardo, Bassi (Tesconi), Lleshi, Torriti (Raspolini). All. Moroni



Gol contro il Parma: Lleshi

Gol contro l’Imolese: Tesconi, Lleshi, Bassi, Torriti (3) e Lombardo



9a e 10a GIORNATA

Sabato 30 Marzo 2019



Cremonese - Chievo* 7-1

Parma ‘A’ - Siena 9-1

Siena - Parma ‘B’ 2-0

SPEZIA - Imolese 8-1

Cremonese - Reggio Audace* 6-2

Parma ‘B’ - Imolese 4-3

Reggio Audace - Chievo* 9-6

SPEZIA - Parma ‘A’ 1-10



Classifica: Cremonese 28, Parma A 28, Reggio Audace 19, Siena 15, SPEZIA 10, Imolese* 8, Chievo 6, Parma B 3



Imolese penalizzata di 1 punto