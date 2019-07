Primo contratto tra i Pro per lo spezzino Purro

La Spezia - Di Ermes Purro, terzino sinistro classe '99 di grande prospettiva, si era sempre parlato bene fin dai tempi in cui, dopo tutta la trafila nel Settore Giovanile dei viola, si giocava il posto sulla corsia mancina della Primavera della Fiorentina con un altro spezzino come Luca Ranieri, quest'ultimo definitivamente esploso in Serie B al Foggia la scorsa stagione. Anche per Ermes, dopo l'ottimo scorso campionato in Serie D con la maglia della Lavagnese con 29 presenze e due reti entrambe su punizione, è finalmente arrivato il momento di misurarsi con il calcio professionistico. Lo scorso 11 Luglio l'esterno mancino nativo di Castelnuovo Magra , che fa della corsa e della potenza le sue doti principali, ha infatti firmato un contratto biennale con il Ravenna in Serie C. La formazione giallorossa ha dovuto vincere una folta concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Ermes richiesto, tra le altre, anche dal Monza di Berlusconi e Galliani. Raggiante alla firma del contratto il nuovo giallorosso ha commentato così l’arrivo al Ravenna: “Per me è la prima firma, sono molto felice ed emozionato. Il primo approccio con la nuova società è stato sicuramente positivo, sono stato colpito dalla serietà e dalla solidità della stessa. Mi auguro di potere ripagare al meglio delle mie potenzialità la fiducia che hanno riposto in me. Mi destreggio su tutto l’out sinistro dove mi piace potere sfruttare le mie caratteristiche come il passo e la corsa per potere arrivare sul fondo e fare assist ai compagni.”