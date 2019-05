Play off di Calcio a 5 ASI, passano il turno i Petti di Pollo e la Pizzeria L'Arcolana

La Spezia - Sono stati dei Quarti di Finale ricchi di emozioni e soprattutto di gol, quelli appena conclusi per il campionato provinciale di calcio a 5 ASI. Infatti, nelle due partite sono state realizzate la bellezza di 30 reti con Mora Gabriele dei Petti di Pollo in evidenza con cinque reti che gli valgono, cosi, la palma di migliore marcatore di giornata.

Passano il turno le formazioni dei Petti di Pollo e della Pizzeria L'Arcolana - Netta affermazione dei Petti di Pollo che travolgono il Podenzana All Stars, a cui non bastano le triplette realizzate da Ducchi e Savoia, grazie alla prestazione strepitosa della coppa gol formata da Faggioni Alberto e Mora Gabriele, a segno rispettivamente con quattro e cinque reti. Termina con un pirotecnico pareggio la sfida tra la Pizzeria L'Arcolana e i Petti di Pollo, dove spicca la prestazione offerta da Fresco autore di una tripletta, e grazie al miglior piazzamento in classifica passa il turno la formazione arcolana. Di seguito i risultati e il programma delle semifinali.





Quarti di Finale

Podenzana All stars – Petti di Pollo 7-13 ( Ducchi (3), Savoia (3), Scalise; Faggioni (4), Mora (5), Parollo (3), Spitale )

Pizzeria L'Arcolana – La Perla Lerici 5-5 ( Andolcetti (2), Cargioli, Traina, Zuccarello; Mariotti, Fresco (3), Bilotta )



Programma Semifinale

Petti di Pollo – Stralunati

Pizzeria L'Arcolana – Vulturii