Partito oggi il bando da € 500.000 a favore delle Asd

Regione Liguria informa che è stato pubblicato e disponibile il bando istitutivo di un fondo da 500.000 euro per lo Sport.



E’ un fondo rotativo per spese in parte corrente destinato a singole Associazioni/Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I o alla sezione parallela CIP, che svolgono attività giovanile (per ragazzi fino a 16 anni) e/o attività per persone diversamente abili.



Nella giornata odierna il bando sarà pubblicato sul sito di filse (www.filse.it). E’ possibile presentare domanda dal 6/04/2020 fino ad esaurimento fondi. Garanzie richieste: nessuna. Importo del finanziamento garantito: da euro 10.000 a euro 25.000 nella misura del 100 % dell’intervento.Tasso: 0,75%