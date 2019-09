Novità regolamentari, questa sera primi incontri con gli arbitri

Genova - Sono molte le novità in ambito regolamentare. Questa sera ci sarà un incontro con gli arbitri che, con esempi pratici supportati da video, porteranno a conoscenza delle delegazioni delle squadre partecipanti, tutte le modifiche al regolamento. Di seguito le sedi dove avverranno le spiegazioni.



Si comunica che sono state indette le seguenti Riunioni presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuale con i Responsabili dell’A.I.A.-C.R.A. Liguria, riservati alle Società affiliate e finalizzati ad illustrare le principali novità regolamentari in vigore dalla corrente stagione sportiva.



In considerazione dell’importanza dei predetti incontri, si invitano le Società alla massima partecipazione ed a presenziare agli stessi con il Capitano, l’Allenatore Responsabile della prima squadra ed, eventualmente, il Presidente.



Considerato l’imminente inizio dei Campionati, le stesse saranno programmate nelle Delegazioni Provinciali e Distrettuale nei giorni di lunedì 09 e 16 settembre come di seguito indicato:



Delegazione di GENOVA Lunedì 09 settembre 2019 ore 21.00c/o Sala Circolo Ricreativo C.A.P.Via Ariberto Albertazzi, 1/R – 16149 GENOVA



Delegazione di CHIAVARI Lunedì 09 settembre 2019 ore 21.00c/o Centro “Benedetto Acquarone”Viale S. Pio X, 26 – 16043 CHIAVARI (GE)



Delegazione di SAVONA Società Riviera di Ponente Lunedì 09 settembre 2019 ore 21.00c/o Sala Consiliare Comune di Borghetto Santo Spirito Piazza Italia 1 – 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)



Delegazione di IMPERIA Lunedì 16 settembre 2019 ore 21.00c/o Delegazione Provinciale di Imperia Piazza Dante, 11 – 18100 IMPERIA



Delegazione di SAVONA Società Savonese e Valbormida Lunedì 16 settembre 2019 ore 21.00c/o Sala Riunioni Società Operaia Cattolica Santa Cecilia Via Stefano Grosso, 61 – 17012 ALBISSOLA MARINA (SV)



Delegazione della SPEZIA Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.30 c/o Sala Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”(ex cinema Odeon)Via Firenze 37 – 19122 LA SPEZIA