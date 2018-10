Marcello Baracco lascia il Cuneo Calcio

Il preparatore dei portieri spezzino lascia il club di Serie C per motivi personali

La Spezia - E' già terminata l'avventura di Marcello Baracco quale allenatore dei portieri del Cuneo Calcio. Le strade del preparatore spezzino e del club di Serie C si sono divise nella giornata di ieri. E' lo stesso Baracco a svelarcene i motivi: "Per problemi personali ho dovuto rassegnare le dimissioni dal mio incarico presso il Cuneo Calcio. Ringrazio la società per l'occasione concessa e per il lavoro svolto insieme con la speranza un giorno di poter tornare a collaborare insieme." Per Baracco, prima dell'esperienza al Cuneo, si ricorda il proficuo lavoro svolto in Moldavia con lo Sheriff Tiraspol con la conquista di due scudetti e due Coppe di Moldavia insieme all'allenatore Roberto Bordin.