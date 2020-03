Lutto, la Fezzanese piange una delle sue bandiere storiche

Un'altro lutto quest'oggi per la Fezzanese che piange la scomparsa di una delle sue bandiere storiche. Si è infatti spento Claudio Vannini, nato il 14 luglio del 1946, ex giocatore dei "Verdi" di Fezzano dalla stagione 65/66 alla stagione 82/83. In maglia "Verde" vantava 305 presenze con 33 gol all'attivo che ne fanno il quarto giocatore più presente di sempre della storia della Società del Presidente Arnaldo Stradini, colori che ha difeso come calciatore per diciotto campionati consecutivi, dietro a Manuel Fiocchi terzo con 360 presenze, Simone Miglioranza secondo con 393 presenze e Roberto Fiocchi primo con 451 presenze. In carriera vanta la vittoria di un campionato di II Categoria e di uno di I Categoria. In seguito per molti anni, con ruoli diversi, ha ricoperto il ruolo di dirigente all'interno della Società. Era figlio dello storico e mitico dirigente "Pierino", che fu dirigente della Società per molti decenni sin dalla fondazione prima della Guerra Mondiale.



"Profondamente scossa e addolorata la Fezzanese si stringe attorno alla famiglia Vannini per la perdita del caro Claudio. In una così triste circostanza giunga a tutti i suoi familiari, per voce del Presidente Arnaldo Stradini e a nome di ogni tesserato del sodalizio di Fezzano, l'espressione del nostro più profondo cordoglio e una sentita vicinanza."