Luigi Di Valentino: "Sul Valdivara 5 Terre dette e scritte solo bugie"

Beverino ( SP ) - Attraverso la pagina ufficiale di Facebook del Valdivara 5 Terre, il vice presidente Luigi Di Valentino ha voluto fare chiarezza su alcune voci circolante nelle ultime settimane. Voci che davano dimissionario il presidente Reno Renucci e lo stesso Di Valentino, con la conseguente "caduta" di tutto il Consiglio Direttivo del club di Beverino.

"Come da programmi societari, questo era un anno zero, anche se la ripartenza va a rilento, visto che ci sono problemi ben più importanti, a livello mondiale. Sia io che il presidente, Reno Renucci, ed il Consiglio Direttivo, siamo comunque al nostro posto, sebbene da casa, in attesa che finisca l'emergenza e si possa finalmente parlare di futuro. Approfitto anche per smentire le voci di chi ci dava tutti per dimissionari; evidentemente, gli sciacalli non sono solo in politica, ma anche nello sport (e certi atteggiamenti deplorevoli sono un insulto alla parola sport!). Credo che, in questo momento, ci siano ben altri problemi e si debba essere tutti uniti, senza disperdere forze per sciocche polemiche personali. Speriamo, piuttosto, di poter parlare presto di calcio giocato, perché vorrebbe dire che il peggio è passato e potremo finalmente rivederci per condividere questa grande passione che ci accomuna e ci unisce".