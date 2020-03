Luciani: "Restiamo a casa per il bene di tutti"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivataci da Alessandro Luciani dirigente della Tarros Sarzanese.



"Caro Juri, cara redazione di Calcio Spezzino, sono giorni difficili, giorni nei quali le cose che prima sembravano scontate e addirittura scomode o antipatiche, oggi ci mancano da morire, quante volte abbiamo esclamato, "Me ne starei un mese a casa lontano da tutti?" Io personalmente molte, eppure ora che ci viene chiesto di stare a casa qualche settimana per il nostro bene, fatichiamo a farlo!



In questi giorni mi sono reso conto se ce ne fosse stato bisogno, di quanto la nostra passione ci manchi, quanto ci manca andare al campo tutti i giorni, stare a contatto con i ragazzi, vederli allenarsi e crescere, giocare e divertirsi, mi mancano le riunioni fiume con i responsabili e la dirigenza, mi mancano le chiacchiere e le condivisioni con i miei allenatori e mi mancano pure le chiacchiere con i nostri genitori, pure le rotture di scatole ora sembrano un divertimento. Per sopperire un pelo a questa mancanza abbiamo cercato tramite i gruppi e Facebook di rimanere tutti in contatto con video su video, tutti belli e divertenti, la scusa è quella di far passare ai ragazzi e ai bimbi messaggi positivi, ma la realtà è che siamo noi adulti che abbiamo bisogno di ciò, ogni video che mi arriva dai miei ragazzi mi riempie di gioia.



Cosa penso della situazione campionati? Per quanto riguarda i piccoli non vedo nessun problema, i campionati si possono tranquillamente annullare senza alcuna complicazione, per i settori giovanili e i rispettivi campionati provinciali e regionali credo che al momento ci siano ancora tutti i tempi tecnici per portarli a conclusione, ma il mio dubbio è....riusciremo a tornare in campo per la fine della stagione? Lo spero e me lo auguro, lo possiamo fare solo restando tutti a casa, come noi della Tarros Sarzanese stiamo cercando nel nostro piccolo di far passare come concetto! #palleggiamo#tarrossarzanese#andràtuttobene#restiamoacasa!



Tutti i video sono visibili sulla nostra pagina facebook! Grazie Juri , grazie Calcio Spezzino, restiamo a casa ma continuiamo a far vivere il nostro mondo, VIVA IL CALCIO!"