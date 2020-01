Lo spezzino Massollo si accasa alla corte di Paolo Montero

Estremo difensore classe '96 lascia la Virtus Entella e scende in Serie C per vestire la casacca della Sambenedettese

Nuova destinazione nei professionisti per il portiere spezzino Samuele Massollo. Il classe '96 lascia infatti la Serie B e la Virtus Entella per accasarsi in Lega Pro alla formazione della Sambenedettese.



Lo scorso campionato Massollo ha contribuito con 15 presenze, di cui 14 da titolare, alla vittoria del campionato e alla conseguente promozione in cadetteria dell'Entella. Con l'arrivo e il grande rendimento di Contini alla corte di Boscaglia gli spazi per il portiere della Spezia si sono drasticamente ridotto e quindi ecco ora la nuova occasione alla corte dell'ex difensore della Juventus Paolo Montero. La compagine di San Benedetto del Tronto è attualmente nona nel Girone B di Serie C a quota 28 punti.



"“Le mie prime sensazioni?" - dichiara Massollo al sito ufficiale rossoblu - "Ottime, direi, mi sembra una squadra molto forte, con grande mentalità e che vuole giocare a calcio. Il gruppo mi ha fatto subito una grande impressione e mi ha accolto al meglio. Speriamo di fare un bel girone di ritorno, i presupposti ci sono tutti”.



In carriera Massollo ha vestito anche la maglia della Sanremese in Serie D.