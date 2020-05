Lo Presti: “Ipotesi settembre-ottobre per concludere i tornei”

La Spezia- In questo momento vige ancora l’incertezza totale degli organi competenti, vuoi perché non è sicuramente facile prendere una decisione, vuoi perché si attende di capire cosa faranno i grandi del calcio. Nelle ultime settimane abbiamo letto e sentito numerosi pareri di come poter portare a termine questa stagione e su come poter ripartire il prossimo anno. L’ultima idea, in ordine di tempo, arriva da Santino Lo Presti, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia:

““Quando i campionati finiscono sul campo – ha precisato – si chiude ogni controversia. La volontà sarebbe quella di finire i campionati, se non ora, allora a settembre. Settembre e ottobre sarebbero i mesi in cui si potrebbe disputare la parte finale di questa stagione. Poi tra novembre e dicembre calciomercato ed iscrizioni, mentre a gennaio 2021 si ripartirebbe con il nuovo campionato. Un’altra ipotesi potrebbe anche essere quella che le squadre della parte sinistra della classifica facciano i play-off, mentre quelle di destra facciano i play-out: le squadre che dovessero avere ora più di 12 punti di vantaggio, avrebbero già acquisito il diritto alla promozione o la condanna alla retrocessione. Aggiungo che si tratta ad oggi solamente di ipotesi, ma non ci faremo trovare impreparati. Siamo accanto alle società. Per il prossimo anno – ha concluso – iscrizioni gratuite, spalmando l’iscrizione 2020/21 nei prossimi dieci anni e facendo arrivare i contributi governativi alle società”. Queste le parole rilasciate dal massimo dirigente siciliano sul quotidiano online Magaze.it.