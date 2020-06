Lnd Liguria, arriva un importante comunicato ufficiale in vista della nuova stagione

Uscito il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, ufficiali quindi le promozioni in Eccellenza del Cadimare, in Promozione del Follo San Martino e in I Categoria della Bolanese. Nessuna retrocessione dalla Promozione in giù quindi salve per quanto riguarda le spezzine il Valdivara 5 Terre e l'Arcola Garibaldina. Scende in Promozione invece il Molassana Boero. Sale in Eccellenza anche la Sestrese come vincitrice del Girone A di Promozione. In Promozione ecco arrivare anche Soccer Borghetto (Gir. A I Cat.), Voltrese (Gir. C I Cat.) e Borzoli (Gir. B I Cat). Oltre alla Bolanese salgono in I Categoria Atletico Argentina, Vadese, Mallare, Apparizione, Corniglianese e Valle.



Attualmente in Eccellenza anche Fezzanese e Sestri Levante che potrebbero essere richiamate alla categoria superiore. Per tornare in Serie D i "Verdi" hanno due possibilità: altri due gradi di ricorso per cercare di annullare una assurda quanto inconcepibile retrocessione a tavolino, oppure quello di inoltrare domanda di ripescaggio. Ripescaggio che potrebbe essere richiesto anche da Ligorna e Vado tra le formazioni liguri. Per i "Corsari" invece possibilità di rientrare tra le migliori cinque seconde di Eccellenza in Italia ed essere quindi promossa alla categoria superiore. In questo caso possibile il ripescaggio in Eccellenza del Molassana Boero, in caso di doppio salto potrebbe sperare anche il Canaletto Sepor.



Eccellenza che molto probabilmente avrà un nuovo format a 20 squadre come si evince da un tratto del comunicato ufficiale odierno: "In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021 si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 25 giugno 2020, ha determinato che l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza sarà definito con un numero di Società pari a 20 mentre quelli dei rimanenti Campionati di competenza saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive iscrizioni"