Lettera alla Redazione: Francesco Fazzolari " Insieme per prevenire"

Ceparana (SP ) - In relazione alle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus emanate con Dpcm 04 del 05.03.20 firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e in riferimento al comunicato ufficiale n° 59 del 05.03.2020 emesso dal comitato regionale Liguria emergono ulteriori incombenze a carico delle Società dilettantistiche calcistiche relativamente alla possibilità di dover organizzare in futuro le gare a “porte chiuse”, incombenze di cui si rende necessario approfondire i processi organizzativi atti a porle in essere nelle modalità dovute. Senza trascurare un tema molto difficile che vede impegnate in prima persona, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, le quali sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Considerato, inoltre, che nella giornata di lunedì 09 marzo 2020 si terranno il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e quello del Comitato Regionale Liguria che si occuperanno principalmente dell’argomento COVID-19 (“Coronavirus”);

credo sia di fondamentale importanza che tutte le società calcistiche della provincia di La Spezia si siedano ad un tavolo comune per stilare una preventiva linea comune da presentare ai vertici del comitato ligure regionale, per quanto concerne le nuove misure che investiranno le nostre società, sono altresì convinto che attraverso l’unione di tutti i rappresentanti delle società spezzine e le idee e proposte costruttive che scaturiranno da questo incontro che mi auspico possa avvenire in tempi celeri, le stesse potranno avere un peso sulle decisioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tale azione potrebbe essere l’inizio di un percorso che dovrà vederci impegnati in altre tematiche “più leggere” che portino al cambiamento e al miglioramento del futuro del calcio ligure e di quello della nostra provincia.



Pier Francesco Fazzolari

Asdc Ceparana Calcio