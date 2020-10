Le condoglianze del Don Bosco Spezia Calcio alla famiglia Venturotti

L 'Usd Don Bosco Spezia Calcio, comunica la prematura scomparsa di Lorenzo Venturotti, padre di un nostro giocatore e per anni consigliere della nostra società. Di lui ricordiamo l'estrema disponibilità, apertura, competenza e amore per il calcio. La società, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo , si unisce e si stringe al dolore della famiglia a cui vanno le nostre piu' sentite condoglianze per l irrimediabile perdita.



La Redazione di calcio spezzino porge le più sentite condoglianze al Don Bosco Spezia Calcio e alla famiglia Venturotti.