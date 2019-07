La sezione AIA della Spezia festeggia gli arbitri promossi

La Spezia- Pioggia di promozioni per la sezione Willian Toti della Spezia. Infatti, nella giornata di mercoledì 3 luglio 2019, durante una conferenza stampa tenutasi a Roma, il presidente nazionale dell'AIA Marcello Nicchi ha comunicato i nominativi di arbitri, assistenti e osservatori arbitrali promossi alle serie superiori e i nuovi organici nazionali per la stagione sportiva 2019/2020. Tre iscritti della sezione spezzina sono stati promossi. L'arbitro Valentini Andrea è stato promosso dalla C.A.I alla C.A.N D; l'assistente arbitro Mino Simone è stato promosso dalla regione alla C.A.N D; mentre l'osservatore Caregnato Marco è stato promosso dalla regione alla C.A.N D. Infine sono stati confermato gli arbitri Rossi Christian ( C.A.N B ), Mori Matteo ( C.A.N D ) gli assistenti arbitri Accardo Lorenzo, Della Monica Matteo, Torraca Benedetto, Pampaloni Gianluca ( C.A.N D), gli osservatori Drovandi Pierluigi ( C.A.I ) e Pettinato Alberto ( C.A.N 5 ). Mentre l'arbitro Tasso Gianmattia è stato dismesso dalla C.A.N A.