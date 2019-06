La LND Regionale di Genova istruisce un corso per dirigenti sportivi

Genova - La Lega Nazionale Dilettanti delegazione regionale di Genova ha in programma di istruire corsi per la formazione di dirigenti sportivi per le società di calcio dilettantistiche. Il corso inizierà a Genova dal prossimo 19 Giugno presso la sede del Comitato in via Dino Col dalle ore 19 alle 22 a Sampierdarena. Di seguito pubblichiamo il programma e i contenuti del corso stesso che verrà scandito in cinque serate per un costo complessivo di € 50,00.



PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI - SEDE DI GENOVA



19 Giugno 2019



Apertura e presentazione del Corso



Aspetti Sanitari:



L’obbligatorietà delle visite mediche: profili sanitari e breve cenno sugli aspetti giuridici;

La corretta alimentazione e l’attenzione verso un adeguato stile di vita.



26 Giugno 2019



Marketing e Comunicazione:



L’importanza della Comunicazione nel calcio e la gestione delle criticità;

Strategie di marketing;



2 Luglio 2019



Fiscalità:



Informazioni di base sugli adempimenti fiscali e tributari;

Nuove normative in materia di privacy;

Impiantistica:Nuove normative in materia di sicurezza e di impiantistica sportiva



9 Luglio 2019



Etica e Fair-play:



I rapporti con la classe arbitrale;

La Giustizia Sportiva:



I principi fondamentali del codice di Giustizia;

la riforma: motivazioni ed applicazione.



11 Luglio 2019



Gli aspetti sociali e psicologici nello sport di squadra:



La gestione delle relazioni all’interno delle Società;

Le fasi dello sviluppo psicologico delle calciatrici e dei calciatori, come coadiuvarli nella focalizzazione delle motivazioni, nella gestione dello stress e dell’ansia al fine di garantire la crescita tecnico-sportiva e psicologica;

I social network ed il mondo giovanile;

I rapporti tra genitori e dirigenti/allenatori, un’opportunità?

Il tutto al fine di realizzare un “protocollo etico” al quale tutti i tesserati delle Società dovrebbero attenersi.