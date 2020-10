La Cittadella dello Sport di Follo presto avrà il terzo campo a 11

Ammonta a 630mila euro l'investimento per la realizzazione di un nuovo campo di calcio a 11 in erba sintetica nella Cittadella dello Sport di Follo. Nei giorni scorsi la giunta comunale guidata dal Sindaco Rita Mazzi ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo del nuovo campo, inviando poi la documentazione al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'obiettivo di centrare i finanziamenti del bando governativo “Sport e Periferie”. Il nuovo campo, che sarà realizzato in erba sintetico di nuova generazione cosi da ridurre i costi di manutenzione futura, nascerà al fianco del “Sussidiario”, da tempo quartier generale delle sedute di allenamento dello Spezia Calcio. La dichiarazione rilasciate sulla pagina facebook del Follo Calcio 2012 del presidente Piero Rovani: "L'approvazione del progetto esecutivo è un passo importante per il nostro comune, sinonimo della sinergia fra la nostra società (e il Follo San Martino), l'Amministrazione e lo Spezia Calcio, uniti verso il perseguimento di un obiettivo che consentirà a tutte le società di avere gli spazi necessari allo svolgimento delle proprie attività in un centro sportivo unico in Liguria".