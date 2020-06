L'avvocato Francesco Rondini entra a far parte della Massese

La Spezia - Il legale spezzino inoltre, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, curerà gli affari legali della società bianconera. L'avvocato Rondini sarà un consulente esterno della Società. Il suo ruolo sarà di responsabile degli affari legali della Massese, nonché dei rapporti istituzionali sia con la Lega Nazionale Dilettanti che con la Federazione Italiana Giuoco Calcio.



Di seguito le dichiarazioni rilasciate a voceapuana.com



"Innanzitutto ringrazio vivamente il presidente, la dirigenza e tutta la Società per avermi proposto questo importante incarico. Ho accettato senza indugio di ricoprire detto ruolo in quanto sono rimasto molto colpito dalla passione, dalla competenze e dalla professionalità della Dirigenza Massese.



Oltre a constatare personalmente che il bilancio societario è perfettamente in regola con il rendiconto e come richiesto del resto dalla LND, ho notato che la Società sta avviando un progetto serio e sostenibile per portare la squadra nelle categorie che competono ad una piazza importante come quella di Massa.



Ecco perché il primo passo che farò sarà quella di inoltrare alla Figc la domanda di ripescaggio in serie D, non appena il Consiglio Federale renderà noti i criteri. Molto probabilmente nella giornata di domani e successivamente nel consiglio della Lega Nazionale Dilettanti di giovedì prossimo.



Credo, come del resto avevo già anticipato alla Vostra testata che la Massese abbia tutti i requisiti per poterci provare. Certo non sarà facile perché tanto dipenderà anche dal futuro delle altre società visto e considerato che ci aspetterà una estate di fuoco visti i probabili ricorsi che verranno presentati dalle squadre che sarebbero ad oggi retrocesse dalla serie d al campionato di eccellenza. Ma la Società farà di tutto per giocarsi le sue carte. Se così non fosse la Società punterà senza dubbio a conquistare la promozione in serie d sul campo.



Successivamente il mio ruolo sarà quello di rappresentare l'immagine e l'operato della Massese in tutte le sedi non solo quelle sportive. Altresì qualora l'immagine della Società venisse lesa da terzi interverro' tempestivamente nelle opportune sedi per poterla tutelare.



Non vedo l'ora di iniziare il percorso con entusiasmo per portare la Città e l'appassionata tifoseria nei campionati che le competono".