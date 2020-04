L'Asd Veppo segna il gol più bello nella partita di solidarietà

Rocchetta Vara ( SP ) - ll gol più bello e importante in questo periodo l'hanno realizzato le persone che gravitano intorno alla società dell’ASD Veppo: dai cuochi, alle persone dietro al banco del bar, ai camerieri, ai ragazzi del paese per arrivare a tutte quelle persone che hanno collaborato, aiutato e contribuito a questa grande azione sociale. L’Associazione sportiva, che ricordiamo organizza ogni estate il famoso ed avvincente torneo di Veppo, nelle settimane scorse si era resa protagonista di una bella iniziativa a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova dove sono arrivate numerose mascherine per gli operatori del reparto di Ematologia. La direzione dell’Ospedale Gaslini di Genova, ovvero l’eccellenza mondiale per la cura delle malattie pediatriche, ha voluto ringraziare la piccola società dell’Alta Valdivara “ A nome dell’Istituto – ha dichiarato il dottor Paolo Petralia – desidero esprimere il più sentito apprezzamento e ringraziamento per la generosa donazione di mascherine FFP2 in occasione dell’emergenza sanitaria in corso. Nel manifestare la più viva gratitudine per la sensibilità e generosità dimostrata, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti a tutti i componenti della società del presidente Rebecchi”. I ringraziamenti pervenuti dal medico genovese sono stati commentati con grande orgoglio dal presidente del Veppo Daniele Rebecchi: "Abbiamo voluto dare il nostro contributo con un piccolo gesto nella consapevolezza delle grandi difficoltà che stanno vivendo gli operatori sanitari dell'Ospedale Gaslini di Genova. Da sempre oltre a fare calcio a Veppo ci spendiamo per il sociale, una piccola goccia, che aggiunta in questo mare di solidarietà può significare tanto. Le parole dette dal dottor Paolo Petralia, che ringraziamo pubblicamente, ci spingono a fare e dare sempre il meglio nel nome della solidarietà".