L'AIAC della Spezia sul tetto d'Italia

Un successo senza precedenti. Incredibile risultato del Comitato Provinciale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio spezzina che si issa per l’anno 2019 sul tetto d’Italia, stabilendo il record di iscritti.

Ben 300 sono risultati infatti gli allenatori locali che hanno dato fiducia al minuzioso lavoro e alla professionalità dell’associazione guidata dal presidente Alteo Bolognini e dal segretario Maurizio Figoli.

La sezione intitolata all’indimenticabile Franco Licinio è risultata infatti la prima provincia italiana nel rapporto Tecnici Abilitati-Iscritti Aiac.

Questo successo è stato possibile grazie al contributo del consiglio provinciale, ma in modo particolare dell’inarrestabile segretario Maurizio Figoli, delegato nazionale che con la sua competenza e disponibilità ha affrontato le problematiche dei tecnici spezzini sia a livello regionale che nazionale : «Per la nostra associazione è un momento storico - afferma con orgoglio Alteo Bolognini - veramente impensabile fino a qualche anno fa.

Si ringraziano i tecnici spezzini che con la loro fiducia, danno la possibilità all’associazione di crescere sempre di più, per raggiungere nuovi ed importanti traguardi del settore. Un plauso senza dubbio a Maurizio Figoli che con enormi sacrifici personali, levando tempo anche ai propri affetti famigliari, è stato determinante per aver raggiunto questo pazzesco traguardo.

Vorrei ricordare che la norma legittima e finalmente applicata dalla Figc e dal settore tecnico di Coverciano di permettere ad un secondo allenatore di sedere in panchina è partita su iniziativa della nostra provincia.»