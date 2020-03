Ivaldi: "Grazie a Regione Liguria per il fondo a sostegno dello sport"

"Il momento è davvero delicato. Per tutto il nostro movimento. Per questo voglio ringraziare Regione Liguria e in particolare l'Assessore allo Sport, Ilaria Cavo, per l'impegno profuso a favore del mondo sportivo ligure": dopo un week end senza calcio, il Presidente della Lnd in Liguria, Giulio Ivaldi tiene monitorata la situazione. L'attività è sospesa fino al 12 marzo prossimo, ma giorno per giorno la situazione è in evoluzione.



"Le nostre società, come in tutti i settori, stanno soffrendo questa situazione. La salute è il bene primario e in questa ottica verranno sempre prese tutte le decisioni. E' altresì importante che le Istituzioni sostengano il mondo sportivo e per questo ritengo davvero prezioso l'intervento annunciato da Ilaria Cavo, ovvero uno stanziamento di 500 mila euro per un fondo rotativo sullo Sport destinato alle associazioni sportive dilettantistiche che potranno attingere a questi fondi attraverso prestiti rimborsabili che verranno erogati con finanziamenti a tassi fortemente scontati".



Un primo passo importante grazie al quale sarà direttamente la finanziaria regionale a erogare i prestiti per far fronte alle spese correnti. Nei prossimi giorni saranno illustrati tutti i dettagli di questa iniziativa da parte di Regione Liguria.