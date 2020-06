Ivaldi: "Basta lamentarsi"

Dopo i numerosi comunicati delle società ligure, quasi tutte compatte sul definire difficile se non impossibile l'attuazione del protocollo sanitario della FIGC, torna a parlare il presidente regionale Giulio Ivaldi.



"Chi non ha voglia di proseguire con il suo impegno nel mondo dei dilettanti si metta da parte, ma lasci lavorare senza polemiche sterili chi invece ha capito il periodo che abbiamo e che stiamo attraversando. – tuona Ivaldi sulle pagine del Secolo XIX – Non comprendo tutta questa preoccupazione per quello che riguarda le sedute, visto e considerato che adesso nessun settore giovanile o nessuna prima squadra si deve allenare. Di questo si parlerà ai primi di settembre. Per i più giovani invece abbiamo già stilato e inviato un altro protocollo per i campi estivi (EduCamp Smart 2020) per permettergli di poter praticare il calcio già quest’estate.”