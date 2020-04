Il presidente Renucci tranquillizza i tesserati del Valdivara 5 Terre: “Resto saldamente al comando”

Beverino ( SP ) - Dopo le parole espresse dal vice presidente Luigi Di Valentino, questa volta a scendere in campo è il presidente del Valdivara 5 Terre Reno Renucci che ha rilasciato una lunga dichiarazione su pagina facebook della società smentendo le voci delle proprie dimissioni lasciando, però, le porte aperte per un possibile nuovo ingresso in società da parte di un nuovo presidente.



Queste le parole rilasciate dal numero uno del club di Beverino: "Siamo in un momento molto difficile, per l’emergenza Corona Virus Covid-19; dobbiamo stare uniti e sono certo lo supereremo, perché l’unione fa la forza e proprio da queste problematiche viene fuori il vero carattere ed il meglio, dalle persone su cui possiamo contare. La stessa cosa vale col calcio: le avversità fanno uscire fuori le persone vere. Anche noi, infatti, come Valdivara 5 Terre abbiamo affrontato e stiamo affrontando ancora parecchi problemi, come ne hanno tutte le società sportive, ma lo stiamo facendo uniti ed abbiamo capito di poter contare su tante persone eccezionali, inclusi i nostri atleti e le loro famiglie. Sono orgoglioso di essere Presidente di questa società, ancor più in questo periodo. Resto saldamente al mio posto fino a fine stagione e comunque fino a che non avremo trovato una persona che sia degna di ricoprire un incarico così prestigioso, anche perché il mio posto è sul campo e voglio tornarci al più presto. Motivo per cui stiamo vagliando, da tempo, nuove figure in grado di sostituirmi; il Valdivara 5 Terre è una grande famiglia, sempre pronta ad accogliere nuovi elementi, così come sono stato accolto io quasi 2 anni fa. Chiudo mandando un abbraccio virtuale a tutti i nostri tesserati ed alle loro famiglie. Speriamo di vederci presto. L’avventura Valdivara 5 Terre continua e vogliamo farlo assieme a tutti voi."