Il messaggio precampionato del presidente Ivaldi

Il messaggio precampionato di GIULIO IVALDI Presidente del CR LIGURIA

“Dopo tanti mesi di difficoltà abbiamo dato il via ai campionati, partendo dalla Coppa Italia e Coppa Liguria. Abbiamo bisogno di responsabilità. Ieri abbiamo chiuso i campi di La Spezia dove oggi erano in programma 6 partite. La situazione è delicata, abbiamo la responsabilità di tenere distante questo Virus. Sappiamo che ci sono difficoltà, è difficile uscire di casa. In 41 anni di Federazione non mi sono mai trovato davanti ad un momento così difficile. Abbiamo come obiettivo quello di mantenere la salute dei ragazzi, dei dirigenti.” Queste le parole di Giulio Ivaldi che durante la presentazione della PRAESE ha voluto ribadire quanto sia importante rispettare le normative Covid, per far si che si possa tornare in campo.