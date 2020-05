Il gol più bello: donato un letto per la terapia intensiva

La Spezia- I Consulenti del lavoro della Provincia della Spezia hanno deciso di donare all’Ospedale Sant’Andrea un letto per la degenza in terapia intensiva di ultima generazione.

La consegna è avvenuta ieri mattina presso il reparto di terapia intensiva, alla presenza del primario e degli infermieri, che hanno assistito alla dimostrazione del funzionamento delle molte strumentazioni e funzioni volte a garantire il massimo comfort sia ai degenti che agli operatori.

Insieme al letto, un Multicare acquistato dalla Linet, leader mondiale nelle forniture tecnologiche ospedaliere, è stato consegnato unitamente alla società sportiva Valdivara 5 Terre e l’associazione Borgo Incantato, che hanno raccolto i fondi per l’acquisto del materasso ipertecnologico abbinato al letto. Queste due forniture, unitamente, costituiranno un’eccellenza assoluta a disposizione del reparto di terapia intensiva.

I consulenti del lavoro, in prima linea sul fronte dell’assistenza alle aziende e ai lavoratori in questa difficile situazione di emergenza economica, impegnati nelle complicate e impellenti partite delle casse integrazioni e degli aiuti alle imprese, hanno voluto dare un concreto aiuto al territorio anche sul fronte sanitario, la primaria e grave emergenza causata dal virus.

Il Consiglio provinciale della Spezia, guidato dal presidente Armando Benvenuti, convinto dell’importanza di una solida struttura sanitaria pubblica in grado di assistere tutta la popolazione, ha voluto così contribuire a aumentare le capacità di accoglienza di pazienti e a consentire migliori condizioni sia ai ricoverati in terapia intensiva sia agli operatori sanitari.

I consulenti del lavoro nella provincia della Spezia sono circa 60, mentre in tutta Italia sono circa 23.000 ed assistono complessivamente circa 1 milione di aziende per circa 7.000.000 di lavoratori.