Il genovese Lupi nell'Area Scouting del Cagliari

Genova - Il genovese Marco Lupi entra nell'Area Scouting del Cagliari Calcio. Lupi si occuperà per i rossoblu del presidente Giulini di scovare i migliori talenti in giro per i campi della Liguria. In passato il "neo cagliaritano" aveva svolto lo stesso incarico per il Settore Giovanile del Genoa, per poi intraprendere la carriera di allenatore delle giovanili nelle formazioni di Savona e Sestrese. Nell'ultima annata invece ha svolto il ruolo di Direttore Sportivo in Serie D nella formazione dell'OltrepoVoghera. Ora per lui l'esperienza con il massimo sodalizio della Sardegna. "Sono molto onorato di questo incarico, entrare a far parte dell'area scouting di una società importante di Serie A come il Cagliari mi riempe di orgoglio. Ringrazio il Capo Area Scouting Riccardo Guffanti, persona speciale e gran conoscitore di calcio, per avermi voluto nel suo Staff. Sono sicuro che da lui avrò modo di imparare e fare un esperienza importante. Oggi per me è una giornata speciale, ma adesso sotto con il lavoro."