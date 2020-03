Il cordoglio di Lnd Liguria per la scomparsa di Filippo Mantovani

"A nome mio e di tutto il mondo Lnd Liguria voglio esprimere le più sentite condoglianze a Ludovica e a tutta la famiglia Mantovani per la grave perdita di Filippo".



Il messaggio è firmato da Giulio Ivaldi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti in Liguria. "Tutto il nostro mondo - prosegue - esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Mantovani, dirigente e team manager della Sampdoria, scopritore di talenti e grande appassionato e amante del calcio. Ci stringiamo con affetto a Ludovica, alla mamma e ai fratelli Enrico e Francesca in questo momento di grande dolore".