Il Valdivara 5 Terre sbarca su Flickr

La Spezia - E’ raggiungibile all’indirizzo https://www.flickr.com/people/167101609@N03/ o semplicemente cercando Valdivara 5 Terre Official nell’app disponibile su smartphone Android e iPhone la neonata pagina ufficiale dell’ASD Valdivara 5 Terre su Flickr, una chiara espressione del web 2.0.

Un nuovo spazio sui social in cui la società del presidente Giovanni Plotegher condividerà eventi, iniziative e ricordi con un pubblico sempre crescente e curioso.

Il sodalizio del presidente Plotegher ha deciso così di consolidare la sua già importante presenza sui social. Un’esperienza che, quotidianamente, porta tanti utenti sulle pagine ufficiali su Facebook e che ora trova una sua dimensione anche in quell’app dove milioni di utenti mettono in rete foto per raccontare e raccontarsi.

L’idea è partita dall'addetto stampa Juri Lertora ed è stata accolta entusiasticamente nella sede sociale di Beverino, aderendo a quella filosofia che vuole l’ASD Valdivara 5 Terre legata alle tradizioni e con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni. Un connubio perfetto quello tra storia e futuro in cui fondamentale è il ruolo delle nuove tecnologie e degli strumenti volti a interpretare al meglio un mondo in costante cambiamento.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi in cui condividere contenuti e con cui raccontarci ai nostri tifosi”, ha dichiarato Juri Lertora “Questo nuovo account ci permetterà di fare qualcosa di diverso rispetto alla pagina di facebook e soprattutto questo account è stato pensato specificamente per i tifosi che vogliono consumare contenuti veloci sui propri telefonini”.