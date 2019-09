Il Valdivara 5 Terre festeggiato da oltre 300 persone

Oltre trecento persone erano presenti, venerdì 20 settembre, nella struttura polivalente di Beverino per assistere alla consueta presentazione della nuova stagione del Valdivara 5 Terre. Una struttura calda, bollente di partecipazione e di rinnovato entusiasmo vero la società del presidente Reno Renucci che, nonostante alcuni problemi, ha saputo ripartire da zero. “La passione del nostro pubblico si toccava con mano – afferma il direttore sportivo Lorenzo Montefiori – Una serata da ricordare quella che ha visto salire sul palco tutti i protagonisti della nuova avventura calcistica 2019/2020”. Dalla Scuola Calcio, al Settore Giovanile, alla Juniores per arrivare fino alla Prima Squadra, centinaia di calciatori, presentati dalla voce e dalla carica dell'instancabile Federico La Valle, speaker ufficiale dello Spezia Calcio. Emozionato il direttore generale Fabio Scognamiglio: “ Questo per noi è una sorta di anno zero – ha detto il direttore – Abbiamo lavorato giornalmente per cercare di ripartire e credo, vedendo la grande affluenza, di poter dire che finalmente siamo partiti con il piede giusto. Certo, non sarà un anno facile ma cercheremo di fare del nostro meglio, basandoci su una solida struttura societaria che ha visto la conferma di molti dirigenti, oltre l'arrivo di altri che vanno ad arricchire il nostro staff societario”. Graditi ospiti della sera Silvio Spadoni, presidente della Pubblica Assistenza di Beverino, il senatore Luigi Grillo, Paolo Ferrari, assessore allo sport del comune di Beverino, Marco Cosini, vice sindaco del comune di Beverino, e Massimo Rossi, sindaco del comune di Beverino. Insomma la serata di venerdì 20 settembre resterà scolpita nella memoria storica della società del presidente Reno Renucci.