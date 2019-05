Il Serricciolo di Bertacchini attende il Tau Calcio

In II Toscana la finale dei Play - Off è Romagnano - Corsanico. Nei Play - Out si sfidano Stella Rossa - Mulazzo

Massa Carrara - Siamo arrivati agli ultimi atti del campionato 2018-2019, sotto i riflettori le squadre che si “giocano” l’intera stagione nei 90 minuti con eventuali supplementari, il calendario comprende il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini che sfida nella finale playoff per salire di categoria i lucchesi del Tau Altopascio, per quanto riguarda la seconda categoria è attesa la finalissima tra il Romagnano e il Corsanico mentre sempre per lo stesso girone si preannuncia delicato lo spareggio per non retrocedere tra il lunigianesi del Mulazzo in casa dei pisani della Stella Rossa. I “galletti” di Serricciolo si presentano alla sfida più importante con ancora molte frecce a disposizione, il successo sul forte Ponte a Moriano ha tonificato non poco la squadra e di riflesso tutto l’ambiente pallonaro della lunigiana. I prossimi avversari di capitan Niccolò Manenti e compagni per quasi tutto l’arco dell’avvincente campionato sono stati i diretti antagonisti sin dalla prima giornata, perduto l’obiettivo primario della stagione nella fase cruciale del torneo, proveranno a raggiungere lo storico traguardo passando dalla porta di servizio, apprezzato il forte carattere dei giallo blu l’impresa in quel di Seravezza potrebbe presentarsi tutt’altro che difficile.



Romagnano-Corsanico sfida a suon di gol



La vigilia della finalissima di seconda categoria dove a tenere banco in questi giorni è stata la sanzione comminata ai collinari del Corsanico che prima del match che vale la promozione in prima categoria si ritrovano al terzo posto a due lunghezze dal prossimo avversario Romagnano. “ Non voglio entrare in merito – accomuna il d.s. del Romagnano Luca Bardini – nella vicenda della penalizzazione a carico dei nostri prossimi avversari, guardandomi in casa propria sintetizzo questo evento dove i ragazzi ci credono, la società pure. Nonostante che la nostra stagione è stata veramente “penalizzata” sotto l’aspetto degli infortunati, il team del nostro mister Paolo Alberti è riuscito a tenere “vivo” in tutti i sensi il campionato, i primi due obiettivi (campionato e coppa di categoria) sfumati anzitempo, questa finale ci permette e ci prospetta di guardare avanti. Purtroppo anche nella finalissima che vale l’intera annata abbiamo qualche giocatore acciaccato, per il loro impiego ne valuteremo le condizioni al momento, mi auspico che sia una bella partita e soprattutto l’ennesima festa di sport, le molteplici motivazioni sono le forti componenti e un certo fascino del calcio dei dilettanti, particolarmente in queste tipo di partite. Fare dei calcoli non serve a nulla, come sempre il rettangolo di gioco emetterà il suo verdetto, non è retorica solo a quel punto si tireranno le somme.”



Mulazzo : De Angeli e Bellotti nel motore del Mulazzo



Chi è alla ricerca dell’unico obiettivo della stagione rimasto, quello di mantenere la categoria è il “sogno” dei rosso blu del Mulazzo, dove il club del duo Piastri-Ghelfi si appesta a disputare. Sfumata la salvezza diretta dopo la sconfitta a Camaiore i lunigianesi hanno l’obbligo vista la peggior classifica nei confronti della Stella Rossa di eguagliare i cugini del Monti di sette giorni fa, portare a casa i tre punti. Da segnalare nelle file dei mulazzesi i rientro nel reparto difensivo dell’esperto difensore Stefano De Angeli come sarà dell’atteso spareggio l’intramontabile icona del calcio lunigianese Davide Bellotti a dar man forte al club del fattivo presidente Paolo Marconi.



Programma gare, arbitro di domenica 19 maggio 2019:



Finale Play off 1^a categoria( ore 16,00)

Serricciolo-Tau calcio(“Buon Riposo” Seravezza, Leonardo Falleni di Livorno)



Finale play off di seconda categoria (ore 16,00)

Romagnano-Corsanico(“Camaiore”, Alessio Serra di Grosseto)



Finale play out (ore 16,00)

Stella Rossa-Mulazzo(Castelfranco di sotto, Guido Iacopetti di Pistoia)