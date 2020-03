Il Follo 2012 precisa in merito al rinnovo per la convezione del Centro Sportivo

Follo - Riportiamo di seguito comunicato ufficiale della società Asd Follo Calcio 2012 in merito il possibile rinnovo della convenzione relativa all'utilizzo del Centro Sportivo Comunale di Follo oltre la data attuale del 30 giugno 2020.



"In merito all’articolo apparso nella cronaca provinciale di un noto quotidiano, nel quale veniva dato per certo il rinnovo della convenzione relativa all’utilizzo del Centro Sportivo Comunale di Follo fra lo Spezia Calcio ed il Comune di Follo, le società ASD Follo Calcio 2012 e ASD Follo San Martino, esprimono la loro profonda meraviglia in merito a tale fantomatica ipotesi, in quanto il contratto tuttora in vigore (di dominio pubblico) termina il 30/06/2020 e, poiché trattasi di Centro Sportivo Pubblico, la gestione futura dello stesso deve essere assegnata per legge tramite bando ad evidenza pubblica e non certo tramite accordo privato.

Le predette società, anche in virtù della prevista fusione, intendono partecipare al bando che l’Amministrazione pubblicherà, forti della fondamentale importanza dell’impatto sociale della loro attività, nonché della crescita avuta nel corso degli ultimi anni che le ha portate, l’una ad avere oltre 200 iscritti ed il previsto riconoscimento come Scuola Calcio Elite e l’altra all’attuale primo posto in solitaria nel campionato di prima categoria.

Con la presente prendono inoltre atto della precisazione da parte dell’Assessore allo Sport pubblicata in data odierna e confermano comunque la loro totale fiducia nell’Amministrazione Comunale di Follo, prezioso partner negli anni passati e fino all’attualità, e nel suo operato che sarà sicuramente rispettoso delle vigenti leggi in materia."