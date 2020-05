Il 20 maggio il nuovo Consiglio Federale

Ora, a meno di ulteriori colpi di scena, dovremmo proprio esserci. La data ufficiale per il tanto atteso Consiglio Federale sembra essere quella del prossimo 20 maggio. Una data che con tutta probabilità sancirà la fine ufficiale della stagione in corso.



In seguito a questo primo passo si dovrà poi riunire il Consiglio di Lega Dilettanti e, anche in questo caso, voci indicano venerdì 22 maggio come data utile per questa riunione. Una riunione molto attesa dalle varie società dilettantistiche per conoscere il proprio destino e, soprattutto, come verranno chiusi i campionati in essere ossia quali decisioni ufficiali verranno intraprese per quanto riguarda promozione e retrocessioni. Bisognerà insomma gettare le basi, sperando siano solide, per la ripartenza di tutto il movimento nella prossima stagione agonistica.