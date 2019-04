IV Categoria, una vittoria e un pari per lo Spezia for Special

La Spezia - Nel penultimo appuntamento con la IV Categoria a 7, lo Spezia for Special di Francesco Moroni conquista una vittoria per 6-2 sul Parma ‘B’ fanalino di coda del campionato e un pareggio 2-2 con il Siena quarto in classifica. Alla luce di questi risultati, la squadra sale a 14 punti a meno 2 dalla compagine toscana che raccoglie soltanto 1 punto, mettendole pressione in vista dell’ultima giornata.

La forza del collettivo irrompe nella partita col Parma ‘B’: quando sia pur con qualche difficoltà – le tante occasioni sembravano mettersi per traverso - capitalizza il largo successo nel finale; una partita dove la ciliegina sulla torta arriva con il gol in rovesciata del capitano aquilotto Anton Lleshi.



Spezia – Parma ‘B’ 6-2

Formazione: Coppola, Demontis, Gemelli (Ammirati), Lombardo (Tomulescu), Torriti, Lleshi e Raspolini (Bassi) – Gol: Lleshi (3), Torriti (2) e Bassi





Più equilibrata invece la sfida con il Siena. I toscani pareggiano con un tiro da lontano nella parte finale e lascia l’amaro in bocca all’allenatore aquilotto che pregustava una vittoria di prestigio. I suoi giocatori giocano, finalizzano, in certe situazioni la squadra si trova di due contro uno e tre contro uno, senza riuscire a finalizzare. Pareggio sostanzialmente giusto tra due squadre che si equivalgono



Spezia – Siena 2-2

Formazione: Coppola Demontis Ammirati Lombardo Lleshi Bassi Torriti Gol: Lleshi (2),



Risultati 11a Giornata

Chievo-Imolese 3-13; Reggio Audace-Parma ‘A’ 4-0; Siena-Cremonese 1-3; Spezia-Parma ‘B’ 6-2



Risultati 12a Giornata

Cremonese-Parma ‘B’ 7-2; Parma ‘A’-Chievo 18-2, Reggio Audace-Imolese 4-0, Spezia-Siena 2-2



Classifica: 34 Cremonese, 34 Parma "A", 22 Reggio Audace, 16 Siena, 14 Spezia, 11 Imolese*, 6 Chievo, 3 Parma "B"



* = 1 punto di penalizzazione