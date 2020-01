IV Categoria, lo Spezia For Special punta al campionato!

La Spezia - Da Coverciano alla voglia di vincere il campionato, obiettivo dichiarato dal suo allenatore Francesco Moroni proprio nel primo giorno di raduno.

Si è presentato così, con tanto entusiasmo, lo Spezia Calcio for Special nell’unica tappa di avvicinamento al torneo a 7 di Quarta Categoria organizzato dalla FIGC e riservato ai ragazzi diversamente abili. A Noceto le dieci formazione che compongono il Girone dell’Emilia Romagna si sono date appuntamento per ultimare con alcune amichevoli la preparazione in vista delle prime due giornate, fissate per sabato 15 febbraio.

Gli aquilotti offrono tre prestazioni convincenti, evidenziando il ‘gioco di squadra’, cavallo di battaglia della passata stagione, soprattutto nel girone di ritorno, dove la crescente cavalcata li ha poi accompagnati a salire sul podio nazionale.

Con 11 reti fatte e 3 subite (5-1 al Chievo, 3-0 al Nessuno Escluso Modena e 3-2 al Robur Siena) la squadra si presenta au nastri di partenza già ben rodata in tutti i reparti.



Spezia 1° tempo: Coppola, Gemelli, Demontis, Lombardo, Strata, Raspolini, Tomulescu

Spezia 2° tempo: Balbi, Malagò, De Scalzi, Lleshi, Bassi, Torriti, Gemelli



Risultati e Marcatori

SPEZIA – CHIEVO 5-1 Gol: Leeshi 3, Malagò 2

SPEZIA - NESSUNO ESCLUSO MODENA 3-0 Gol. Torriti, Malagò, Leeshi

SPEZIA – ROBUR SIENA Gol: Lleshi 2, Torriti



Questa le dichiarazioni post - partita di mister Moroni



Come hai visto la squadra ?

La squadra l'ho vista molto bene. Ben messa in campo, volenterosa di portare in campo quello che si prova ogni settimana in allenamento. molto bene il gioco d'attacco, qualcosa da sistemare a livello difensivo .



I nuovi acquisti ?

I nuovi acquisti sono dei ragazzi eccezionali. Ci hanno portato tanto sotto il punto di vista tecnico e umano.



Manca ancora qualche innesto da inserire ?

Il gruppo va benissimo così. 1/2 giocatori in più a livello numerico per sopperire ad eventuali infortuni o di impegni durante la stagione servirebbero, ma a rosa completa questo gruppo va benissimo così sotto tutti i punti di vista.