I e II Categoria Toscana, usciti i calendari

Massa Carrara - Il comitato di competenza ha diramato i calendari relativi alla prima e seconda categoria per la stagione 2019-2020 che partirà il 15 settembre prossimo, in prima categoria sono solo due squadre a rappresentare il nostro comprensorio Don Bosco Fossone e Serricciolo. L’avvio del club di mister Paolo Bertacchini vede i “galletti” iniziare dove era terminata trionfalmente la stagione contro i pistoiesi dell’Intercomunale Monsummano vittoria che è rimasta solo negli cartacei degli annuali e non è servita per salire di categoria. Mentre per i carrarini del tecnico Alessandro Tavarini il “suo” Don Bosco Fossone comincia la stagione tra le proprie mura contro il temibile Ponte a Moriano che la scorsa stagione disputò i play off uscendo in casa del Serricciolo dopo un clamoroso 3-3.

In seconda categoria dove la parte del leone lo fanno le sei compagini della lunigiana, quali Filattierese, Fivizzanese, Atletico Podenzana, Monzone, Monti e il neo ripescato Barbarasco. Quattro invece sono le squadre del comune di Massa Carrara come il Ricortola, l’Atletico Carrara, Romagnano calcio e la neopromossa polisportiva Attuoni Avenza. Le rimanenti sei compagini appartengono tutte alla limitrofa provincia di Lucca, la Fortis Camaiore, le versiliesi Lido di Camaiore e il neo promosso Sporting Forte dei Marmi la retrocessa Sporting Bozzano e le due promosse Sporting Viareggio 86 e il San Macario.

Il calendario della seconda categoria che inizierà il 15settembre è terminerà il 19 aprile 2010 alla prima giornata non prevede nessun derby lunigianese, cominciano in casa l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli che ospita i neo promossi i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, i dragoni del Monti contro l’Atletico Carrara di Michele Dati, invece singolare sorpresa a Monzone, in riva al Lucido sale l’ex squadra del neo tecnico granata Rossano Brizzi, dove si preannuncia un match di buon profilo visto che le due compagini hanno iniziato la coppa con due convincenti vittorie. La new entry Polisportiva Attuoni esordirà in seconda categoria contro la formazione lucchese del San Macario, mentre il Romagnano calcio di mister Paolo Alberti ospiterà al “Raffi” i mediecei di Fivizzano team guidato dal “Condor” Marco Mencartelli. La Filattierese del neo tecnico Alessandro Maurelli scenderà a Viareggio in casa dei bianconeri di mister Marco Meini, infine il blasonato Lido di Camaiore di mister Fabrizio Monga sarà impegnato in casa propria contro lo Sporting Bozzano sceso dalla prima categoria.