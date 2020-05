Grazie Pietro Napoletano

Forza e coraggio: l’espressione di conforto e sostegno è stata rivolta almeno una volta più o meno a chiunque. Ma in questo tempo bastardo c’è chi ha tratto dalle due parole il significato più profondo, rendendolo tangibile. Sono quelli che l’Italia intera ha ribattezzato con efficace sintesi “Eroi”. Gli eroi di questi giorni: gli operatori sanitari che lottano quotidianamente per salvare vite e sconfiggere il maledetto virus. Pietro Napoletano, collaboratore tecnico della formazione Under 16 dello Spezia, è uno di loro, è uno dei tanti eroi che sono scesi in campo per affrontare la partita più difficile. Pietro Napoletano, infatti, è stato impiegato dalla Marina Militare prima sul fronte di Bergamo e poi su Milano, dove per quasi due mese ha fornito il proprio prezioso contributo nella lotta al Coronavirus. Quasi due mesi nel quale ha dimostrato, come giustamente a sottolineato la società dello Spezia che gli ha dedicato un articolo, grande abnegazione e la sua grande immunità. Due mesi che per forza di cose resteranno impressi nella sua mente: “Davanti ad uno scenario di sofferenza e di grande impatto psicologico, nonché fisico, ho avuto la fortuna di lavorare con professionisti e colleghi di altissimo livello. E’ stata una esperienza pazzesca che rimarrà indelebile nella mia vita personale e professionale”. Queste le parole scritte sul suo profilo Facebook.



Sono stati cinquanta giorni dove sei stato sempre in prima linea diventando di fatto uno dei numerosi eroi nazionali. E deve essere così, è giusto. Sarai stremato, hai lavorato incessantemente, rischiando ogni giorno la tua salute per salvare la nostra. Quindi, permettimi di ringraziarti per ciò che hai fatto. Grazie Pietro, il nostro eroe.