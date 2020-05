Giulio Ivaldi: “Siamo in attesa delle decisioni degli organismi preposti”

La Spezia - Sono giorni decisivi per le sorti dei campionati dilettantistici nazionali. Sono giorni in cui proseguo a grande ritmo i lavori e soprattutto i confronti per cercare tutti insieme, ovvero Governo, istituzioni, Lega Nazionale Dilettanti e Comitati Regionali, di salvare il calcio dilettantistico che sicuramente non sarà la terza industria del nostro paese ma che ha pur sempre dei numeri importanti. Quindi anche il Giulio Ivaldi, ovvero il presidente regionale, è al lavoro per cercare di trovare la soluzione migliore per questa stagione ma soprattutto per la prossima: “Il momento che stiamo vivendo è assolutamente straordinario e dobbiamo pensare che l’approccio che avevamo prima dovrà cambiare radicalmente – ha affermato il numero uno del calcio dilettantistico regionale- Mi associo a quanto detto con forza dal presidente Sibilia che insiste per la tutela di tutti, che dovrà essere garantita con documenti adeguati alla nostra realtà. Restiamo in attesa delle decisioni degli organismi preposti a prenderle, quindi daremo le nostre opinioni. Sarà tutto complicato, ma ci stiamo già prefigurando gli scenari futuri“.